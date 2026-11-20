在古利亚皮尔方向，俄罗斯占领军利用雾气掩护其机动车辆和摩托车部队的移动与机动。

据军方指出，在空降兵第七军负责的防区内，侵略者正试图利用秋季恶劣天气来改善其战术态势。

“自11月初以来，占领军多次利用雾气掩护，借助装甲车辆进行机动，企图向乌克兰防线深处推进。乌克兰士兵在现有兵力和装备的条件下，成功遏制了敌军的此类行动。 总体而言，自11月初以来，乌克兰国防军已摧毁和损毁近1000辆敌方装备。其中包括汽车、摩托车、全地形车、火炮、多管火箭炮系统及装甲车辆，”该军团指出。

据报道，在恶劣天气条件下，俄军还更频繁地采用单兵渗透战术，以降低被发现的概率。

与此同时，侵略者正试图对乌克兰防线实施综合打击，并为向扎波罗热方向推进创造条件。由于在战场上未能达到预期效果，他们正加强对后勤路线和后方基础设施的打击。 特别是，他们使用制导航空炸弹、导弹和攻击型无人机对扎波罗热进行打击。此类袭击不仅具有军事意义，还包含信息和心理层面的考量。

乌克兰武装部队空降突击部队第七快速反应军团在Facebook上通报了这一情况。

回顾此前报道：视频：俄军在古利亚皮尔方向加强了进攻，并利用恶劣天气展开行动。

关注我们在