乌克兰国防军在前线击毙了一名52岁的俄罗斯人阿列克谢·莫纳霍夫，他此前曾是一名职业冰球运动员，并曾获得白俄罗斯冠军。莫纳霍夫的职业生涯几乎全部都在白俄罗斯的冰球俱乐部度过。 然而，后来他加入了俄罗斯占领军，并在对乌克兰的战争中丧生。

阿列克谢·莫纳霍夫的职业生涯几乎全部在白俄罗斯度过。 他曾效力于格罗德诺的“尼曼”、明斯克的“蒂瓦利”和“凯拉明”、戈梅利、莫吉廖夫的“希姆沃洛克诺”、维捷布斯克以及布列斯特。

在“蒂瓦利”队效力期间，阿列克谢·莫纳霍夫于1999/2000赛季夺得白俄罗斯联赛冠军。2001/2002赛季，他随“戈梅利”队赢得了白俄罗斯杯冠军。

莫纳霍夫还四次获得白俄罗斯联赛亚军——分别是1992/1993、1993/1994、1995/1996和1996/1997赛季。 在1997/1998赛季，他获得了铜牌。

从白俄罗斯返回后，莫纳霍夫曾在俄罗斯埃列克特罗斯塔尔市的奥林匹克预备队体育学校担任教练数年。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

乌克兰武装部队击毙了一名曾指挥突击队员的、屡获殊荣的俄罗斯踢拳手。

此前，乌克兰武装部队还在前线击毙了俄罗斯冰球运动员康斯坦丁·扎鲁宾。

此外，乌克兰武装部队还击毙了一名俄罗斯冰攀世界冠军。

乌克兰守军在前线击毙了俄罗斯占领者谢尔盖·库切罗夫——他曾多次获得俄罗斯自行车赛冠军，是世界杯得主，并参加过两届奥运会。

乌克兰军人击毙了参与对乌战争的俄罗斯占领者尼基塔·费奥基斯托夫。该侵略者早在2024年6月就已死亡，但相关信息及其下葬日期直到后来才被披露。

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