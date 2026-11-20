Siły obronne Ukrainy zlikwidowały na froncie 52-letniego Rosjanina Aleksieja Monachowa, który wcześniej zajmował się profesjonalnym hokejem i zdobył tytuł mistrza Białorusi. Niemal całą swoją karierę zawodową Monachow spędził w białoruskich klubach hokejowych. Jednak później znalazł się w szeregach rosyjskich wojsk okupacyjnych i zginął w wojnie przeciwko Ukrainie.

Prawie całą swoją karierę zawodową Aleksiej Monachow spędził na Białorusi. Występował w grodzieńskim „Niemanie”, mińskich „Tivali” i „Keraminie”, „Gomelu”, mogilowskim „Chimwolochno”, „Witebsku” oraz „Brześciu”.

W barwach „Tivali” Aleksiej Monachow zdobył mistrzostwo Białorusi w sezonie 1999/2000. W sezonie 2001/2002 wraz z „Gomelem” wygrał Puchar Białorusi.

Monachow czterokrotnie zdobywał również srebro w mistrzostwach Białorusi – w sezonach 1992/1993, 1993/1994, 1995/1996 oraz 1996/1997. W sezonie 1997/1998 zdobył brązowy medal.

Po powrocie z Białorusi Monachow przez kilka lat pracował jako trener w szkole sportowej rezerwy olimpijskiej w rosyjskim mieście Elektrostal.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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