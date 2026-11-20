W ciągu ostatnich 24 godzin, 19 listopada, rosyjskie wojska 11 razy ostrzelały miejscowości w obwodzie donieckim. W wyniku ataków wroga jedna osoba zginęła, a sześć kolejnych zostało rannych.

Ponadto z terenów przyfrontowych ewakuowano 413 osób, w tym 45 dzieci.

Rejon Kramatorska

W Słowiańsku w wyniku ostrzału, w tym z użyciem pocisków KAB-250 i dronów FPV, zginęła 1 osoba, 5 zostało rannych, a 3 budynki wielokondygnacyjne uległy uszkodzeniu; ponadto Rosjanie ostrzelali Bilbasówkę i wystrzelili pocisk KAB-250 w kierunku Mirnego – łącznie w tej gminie zniszczono 1 dom prywatny, uszkodzono kolejne 22 oraz traktor. W Kramatorsku Rosjanie przeprowadzili atak za pomocą drona FPV. W Ocheretynem, w gminie Oleksandrówskiej, ranna została 1 osoba, zburzono 8 budynków mieszkalnych, uszkodzono kolejne 16 oraz samochód; w Michajłówce zburzono 3 budynki mieszkalne, uszkodzono kolejne 2 oraz infrastrukturę, w którą uderzyła rakieta KAB-250; we Lwówce uszkodzono 4 budynki mieszkalne. Rosjanie zaatakowali Drużkivkę dwoma dronami FPV.

Poinformował o tym Wadim Filaskin.

W obwodzie donieckim zatrzymano agenta Federacji Rosyjskiej, który kierował atakami na pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosyjscy okupanci posunęli się naprzód w obwodzie donieckim — DeepState.

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