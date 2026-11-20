Ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie Katarina Maternová opowiedziała o rosyjskim zmasowanym ataku na Lwów, Kijów i inne ukraińskie miasta w nocy z 19 na 20 listopada. Podczas podróży służbowej do Lwowa musiała ukrywać się przed ostrzałem w piwnicy i korytarzu hotelu.

Miała nadzieję, że podczas wizyty we Lwowie uda jej się choć na chwilę odpocząć od nieustannych rosyjskich ataków na Kijów.

Jednak tej nocy rosyjskie wojska przeprowadziły masowane ataki dronami i rakietami na oba miasta, a także na szereg innych miejscowości na Ukrainie.

„Nie śpię od trzeciej nad ranem. Chowaliśmy się w piwnicy i na korytarzu naszego hotelu we Lwowie, między dwiema ścianami” – opowiedziała Maternowa.

Według ambasadorki, we Lwowie najpierw słychać było wybuchy dronów, a później – rakiet.

W wyniku uderzenia w stację kolejową Sknyłów zginęły dwie osoby, a co najmniej cztery zostały ranne. Odłamki jednego z dronów wybiły również okna w akademiku.

Ponadto we Lwowie i okolicznych miejscowościach wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Stolica doświadczyła w ciągu nocy kilku fal ataków rakietami balistycznymi. Według wstępnych informacji w Kijowie zginęły trzy osoby, które pracowały w miejskim przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.

W wyniku trafienia w obiekt wodociągowy w czterech dzielnicach miasta spadło ciśnienie wody.

Co najmniej 15 osób odniosło obrażenia, a siedem z nich trafiło do szpitali.

Rosyjski atak uszkodził również trzy mosty nad Dnieprem. Ruch na nich został znacznie ograniczony, co utrudniło poruszanie się po mieście, zwłaszcza rodzinom mieszkającym na lewym brzegu.

Katarina Maternowa wspomniała, że dzień wcześniej w Kijowie rosyjski dron został zestrzelony tuż nad jej głową. Po tym wydarzeniu miała nadzieję spędzić spokojną noc we Lwowie.

Późnym wieczorem posłanka napisała do swojego przyjaciela:

„Właśnie przyjechaliśmy do Lwowa. Moje ciśnienie już spadło, ale to było straszne przeżycie”.

Podkreśliła, że rosyjskie wojska atakują ukraińskie miasta wszędzie, więc nie da się uciec przed wojną.

„Nie ma gdzie się schronić przed tą wojną. Rosjanie atakują wszędzie. Właśnie w takich warunkach Ukraińcy żyją już od pięciu lat. Wierzę, że Ukraina przetrwa, tak jak przetrwała do tej pory, i ostatecznie zwycięży” – podsumowała Maternowa.

Maternowa napisała o tym na Facebooku.

Czytaj nas na