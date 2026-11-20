欧盟驻乌克兰大使卡塔琳娜·马特诺娃谈到了11月20日凌晨俄罗斯对利沃夫、基辅及其他乌克兰城市发动的大规模袭击。在前往利沃夫的公务行程中，她不得不在酒店的地下室和走廊里躲避炮火。

她原本希望借此次利沃夫之行，至少能暂时从俄罗斯对基辅的持续袭击中得到片刻喘息。

然而就在当晚，俄军动用无人机和导弹对这两座城市以及乌克兰其他多个城镇发动了大规模打击。

“我从凌晨三点起就没合眼。我们躲在利沃夫下榻酒店的地下室和走廊里，夹在两面墙之间，”马特诺娃说道。

据这位大使称，在利沃夫，起初听到了无人机爆炸声，随后是导弹爆炸声。

斯克尼利夫火车站遭袭，造成两人死亡，至少另有四人受伤。其中一架无人机的残骸还击碎了学生宿舍的窗户。

此外，利沃夫及周边地区已实施紧急停电措施。

首都整夜经历了数轮弹道导弹袭击。据初步消息，基辅有三名市政供水公司员工遇难。

由于供水设施遭到击中，市内四个区的水压下降。

至少有15人受伤，其中7人已被送往医院。

此外，俄罗斯的袭击还损坏了横跨第聂伯河的三座桥梁。这些桥梁的通行受到严重限制，给市内出行带来了困难，特别是对于居住在左岸的家庭而言。

卡塔琳娜·马特诺娃回忆道，前一天在基辅，一架俄罗斯无人机就在她头顶被击落。此后，她本希望在利沃夫度过一个平静的夜晚。

深夜，这位女记者给朋友发消息说：

“我们刚抵达利沃夫。我的血压已经降下来了，但这真是一段可怕的经历。”

她强调，俄军正在各地袭击乌克兰城市，因此无法躲避这场战争。

“这场战争无处可躲。俄军四处发动攻击。乌克兰人已经在这样的环境中生活了五年。我相信乌克兰会像过去一样挺住，并最终取得胜利，”马特诺娃总结道。

马特诺娃在Facebook上发表了上述内容。

11月20日，由于俄罗斯的炮击，利沃夫有两辆汽车和一处宿舍楼的窗户受损，利西尼奇村的一栋私人住宅也遭到破坏。市长安德烈·萨多维表示，在市内的一条街道上还发现了一枚火箭弹的残骸。

需要指出的是，俄罗斯的火箭无人机袭击了利沃夫及利沃夫州。利沃夫上空多次响起爆炸声，防空部队成功击退了此次袭击，地区行政管理局负责人马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维表示。

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