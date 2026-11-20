俄罗斯副外长谢尔盖·利亚布科夫表示，莫斯科甚至不会同意乌克兰以所谓“准成员国”身份加入北约。据他称，任何为基辅设定此类地位的方案，对克里姆林宫而言都是不可接受的。

“我想说，即使是为基辅制定北约‘准成员国’方案，或是在此领域寻求某种——请注意引号——‘创新性’解决方案，对我们来说都是不可接受的选项。 我们讨论安全保障时，首要考虑的是如何确保我们本国的安全，这也是我们所谈论的核心，”这位俄罗斯外交部代表表示。

他还强调，俄罗斯要求乌克兰放弃加入北大西洋公约组织的可能性。

“至于乌克兰，让他们承认我们关于该国不得加入北约这一要求的不可撤销性，”里亚布科夫表示。

据他称，在乌克兰承认这一点之后，才能就乌克兰的安全保障问题进行讨论。

“当这一情况发生时，我认为安全保障问题无论如何都可以进行讨论。在不预判该领域任何决定的前提下，我要强调，我们并不排斥对话，但绝不接受关于乌克兰加入北约的对话。 再次重申，这是完全不可接受的选择，”俄罗斯副外长补充道。

利亚布科夫是在回答关于是否可能根据《华盛顿条约》第5条原则向乌克兰提供安全保障的问题时作出上述表态的，该条款规定了北约成员国的集体防御机制。

需要指出的是，法国总统此前曾表示，现在是重新讨论乌克兰加入北约问题的时候了。他还强调，莫斯科迄今尚未就和平提出任何具体且切实的建议，却一再提出极端苛刻的要求。

美国前总统乔·拜登表示，2008年向乌克兰作出的加入北约承诺为时过早。他还推测，可以向基辅提供一种在北约之外的特殊地位，并给予替代性的安全保障。

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