Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow oświadczył, że Moskwa nie zgodzi się nawet na tak zwane „quasi-członkostwo” Ukrainy w NATO. Według niego wszelkie rozwiązania przewidujące taki status dla Kijowa są nie do przyjęcia dla Kremla.

„Chcę powiedzieć, że nawet samo sformułowanie koncepcji quasi-członkostwa w NATO dla Kijowa oraz poszukiwanie jakiegoś, w cudzysłowie, kreatywnego rozwiązania w tej dziedzinie – to dla nas opcja nie do przyjęcia. Gwarancje bezpieczeństwa omawiamy przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa naszego własnego kraju i o tym właśnie mówimy” – powiedział przedstawiciel rosyjskiego MSZ.

Podkreślił również, że Rosja domaga się od Ukrainy rezygnacji z perspektywy przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

„Jeśli chodzi o Ukrainę, niech uznają nieodwołalność naszego żądania dotyczącego niedopuszczalności przystąpienia tego państwa do NATO” – oświadczył Riabkow.

Według niego po takim uznaniu będzie można omówić kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

„Kiedy to nastąpi, sądzę, że kwestia gwarancji bezpieczeństwa będzie mogła zostać w ten czy inny sposób omówiona. Nie wyprzedzając żadnych decyzji w tej dziedzinie, podkreślę, że nie zamykamy się na dialog, ale nie na dialog dotyczący przystąpienia Ukrainy do NATO. Powtarzam, jest to opcja całkowicie nie do przyjęcia” – dodał zastępca szefa MSZ RF.

Ryabkow powiedział to, odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa zgodnie z zasadą zawartą w art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który przewiduje zbiorową obronę państw Sojuszu.

Przypomnijmy, że prezydent Francji oświadczył, iż nadszedł czas, by powrócić do kwestii członkostwa Ukrainy w Sojuszu. Podkreślił również, że Moskwa do tej pory nie przedstawiła żadnych konkretnych i namacalnych propozycji dotyczących pokoju, jednocześnie wysuwając maksymalistyczne żądania.

Były prezydent USA Joe Biden stwierdził, że obietnica członkostwa Ukrainy w NATO, ogłoszona w 2008 roku, była przedwczesna. Zasugerował również, że Kijowowi można by zamiast tego zaproponować specjalny status poza Sojuszem z alternatywnymi gwarancjami bezpieczeństwa.

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