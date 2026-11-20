Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не согласится даже на так называемое «квазичленство» Украины в НАТО. По его словам, любые формулы, предусматривающие такой статус для Киева, неприемлемы для Кремля.

«Я хочу сказать, что даже поиск формулы квазичленства в НАТО для Киева и поиски какого-то, в кавычках, креативного решения в этой сфере — это неприемлемый для нас вариант. Мы обсуждаем гарантии безопасности прежде всего с точки зрения обеспечения безопасности нашей собственной страны, и именно об этом мы говорим», — заявил представитель российского МИД.

Он также подчеркнул, что Россия требует от Украины отказаться от перспективы вступления в Североатлантический альянс.

«Что касается Украины, то пусть они признают неотменимость нашего требования о недопустимости вступления этого государства в НАТО», — заявил Рябков.

По его словам, после такого признания вопрос о гарантиях безопасности для Украины можно будет обсуждать.

«Когда это произойдет, я думаю, вопрос о гарантиях безопасности так или иначе может быть обсужден. И, не предвосхищая никаких решений в этой сфере, подчеркну, что мы не закрываемся от диалога, но не от диалога о вступлении Украины в НАТО. Еще раз: это совершенно неприемлемый вариант», — добавил заместитель главы МИД РФ.

Об этом Рябков сказал, отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине гарантий безопасности по принципу статьи 5 Вашингтонского договора, которая предусматривает коллективную оборону стран Альянса.

Напомним, президент Франции заявил, что пришло время вернуться к вопросу членства Украины в Альянсе. Он также подчеркнул, что Москва до сих пор не выдвинула никаких конкретных и ощутимых предложений по поводу мира, при этом выдвигая максималистские требования.

Бывший президент США Джо Байден заявил, что обещание Украине членства в НАТО, озвученное в 2008 году, было преждевременным. Он также предположил, что Киеву вместо этого могли бы предложить особый статус вне Альянса с альтернативными гарантиями безопасности.

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