В ночь на пятницу, 20 ноября, на фоне массированного российского обстрела Украины беспилотник РФ нарушил воздушное пространство Молдовы. Дрон находился над территорией страны около девяти минут.

По информации ведомства, Центр воздушных операций Национальной армии Молдовы зафиксировал несанкционированный полёт беспилотника 20 ноября в 01:19.

Летательный аппарат вошел в воздушное пространство страны со стороны населенного пункта Садковцы Винницкой области Украины и двигался в направлении села Арионешти Дондушенского района Молдовы.

Как уточнили в Министерстве обороны, в 01:28 беспилотник покинул воздушное пространство страны.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Молдовы.

До этого президент Молдовы Мая Санду заявила, что вечером российские дроны нарушили воздушное пространство страны. По ее словам, один из беспилотников пролетел над Кишиневом — столицей Молдовы — и встревожил местных жителей. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник.

Вечером 17 ноября в Молдове сообщили о падении беспилотника и звуках взрывов сразу в трёх районах — Кишинёве, Оргеевском и Флорештском. На места выехали взрывотехники, которые должны проверить сообщения и выяснить, что именно произошло. Ранее в этот день молдавские власти уже фиксировали нарушения воздушного пространства дронами и временно закрывали небо над страной.

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