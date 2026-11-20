В Смоленской области России в ночь на 20 ноября беспилотники атаковали химический завод «Дорогобуж», который является одним из крупнейших промышленных предприятий региона и производит компоненты для промышленных взрывчатых веществ.

Об угрозе атаки БПЛА в Смоленской области объявили около полуночи. Вскоре украинские мониторинговые Telegram-каналы сообщили об ударе по территории промышленной площадки ПАО «Дорогобуж». На обнародованном видео виден момент взрыва.

OSINT-аналитик ASTRA подтвердил, что взрыв произошел именно на территории завода. Официальных заявлений российских властей по поводу атаки пока нет.

ПАО «Дорогобуж» входит в группу «Акрон», основным бенефициаром которой является российский миллиардер и бывший председатель Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор.

Предприятие является одним из ведущих производителей минеральных удобрений в России. По данным компании, завод обеспечивает около 11% общероссийского производства аммиачной селитры.

Также на предприятии производят аммиак, азотную кислоту, минеральные удобрения и нитроаммофоску.

Продукция завода имеет двойное промышленное назначение, в частности может использоваться в производстве промышленных взрывчатых веществ.

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ПАО «Дорогобуж» уже становилось мишенью беспилотников. Предыдущая атака произошла в ночь на 25 февраля, тогда погибли семь человек.

Кроме того, предприятие подверглось атаке в декабре 2025 года.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

В ночь на 19 ноября беспилотники атаковали Альметьевск, где местные жители насчитали не менее 16 мощных взрывов. Одной из возможных целей называют нефтеперекачивающую станцию «Калейкино», принадлежащую компании «Транснефть».

Ранее беспилотники атаковали два российских НПЗ в Краснодарском крае, на обоих вспыхнули пожары.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане.

Также Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае России.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

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