W obwodzie smoleńskim w Rosji w nocy z 19 na 20 listopada drony zaatakowały zakład chemiczny „Dorogobuzh”, który jest jednym z największych przedsiębiorstw przemysłowych w regionie i produkuje składniki do przemysłowych materiałów wybuchowych.

O zagrożeniu atakiem dronów w obwodzie smoleńskim poinformowano około północy. Wkrótce potem ukraińskie kanały monitorujące na Telegramie poinformowały o uderzeniu na teren kompleksu przemysłowego spółki „Dorogobuzh”. Na opublikowanym nagraniu wideo widać moment wybuchu.

Analityk OSINT z firmy ASTRA potwierdził, że wybuch miał miejsce właśnie na terenie zakładu. Na razie nie ma żadnych oficjalnych oświadczeń rosyjskich władz dotyczących tego ataku.

Spółka akcyjna „Dorogobuzh” należy do grupy „Akron”, której głównym beneficjentem jest rosyjski miliarder i były przewodniczący Europejskiego Kongresu Żydowskiego Wiaczesław Kantor.

Przedsiębiorstwo jest jednym z wiodących producentów nawozów mineralnych w Rosji. Według danych firmy zakład zapewnia około 11% ogólnorosyjskiej produkcji saletry amonowej.

Ponadto w zakładzie produkuje się amoniak, kwas azotowy, nawozy mineralne oraz nitroamofos.

Produkty zakładu mają podwójne zastosowanie przemysłowe, w szczególności mogą być wykorzystywane do produkcji przemysłowych materiałów wybuchowych.

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Spółka akcyjna „Dorogobuzh” była już wcześniej celem ataków dronów. Poprzedni atak miał miejsce w nocy z 24 na 25 lutego, w wyniku którego zginęło siedem osób.

Ponadto zakład został zaatakowany w grudniu 2025 roku.

Informację tę podał kanał Telegramowy ASTRA.

W nocy z 19 na 20 listopada drony zaatakowały Almetjewsk, gdzie lokalni mieszkańcy odnotowali co najmniej 16 potężnych wybuchów. Jako jeden z możliwych celów wymienia się stację przesyłową ropy „Kalejkino”, należącą do spółki „Transneft”.

Wcześniej drony zaatakowały dwie rosyjskie rafinerie w obwodzie krasnodarskim, w obu wybuchły pożary.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rosyjskich rafinerii w Baszkirii.

Siły Obronne przeprowadziły również atak na rafinerię w obwodzie krasnodarskim w Rosji.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji.

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