11月20日凌晨，在俄罗斯斯摩棱斯克州，“多罗戈布日”化工厂遭到无人机袭击。该厂是该地区最大的工业企业之一，主要生产工业爆炸物组件。

午夜左右，斯摩棱斯克州发布了无人机袭击预警。不久后，乌克兰的Telegram监测频道报道称，“多罗戈布日”股份公司工业园区遭到袭击。公开的视频中可见爆炸瞬间。

ASTRA的OSINT分析师证实，爆炸确实发生在该工厂内。目前俄罗斯当局尚未就此次袭击发表官方声明。

“多罗戈布日”股份公司隶属于“阿克隆”集团，该集团的主要受益人是俄罗斯亿万富翁、欧洲犹太人大会前主席维亚切斯拉夫·坎托尔。

该企业是俄罗斯领先的矿物肥料生产商之一。据该公司数据，该工厂约占全俄硝酸铵总产量的11%。

此外，该企业还生产氨、硝酸、矿物肥料和硝酸铵磷肥。

该厂的产品具有双重工业用途，特别是可用于生产工业爆炸物。

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/5849827918664538392.mp4

“多罗戈布日”股份公司此前曾成为无人机袭击的目标。上次袭击发生在2月25日凌晨，当时有7人遇难。

此外，该企业曾在2025年12月遭到袭击。

Telegram频道ASTRA报道了这一消息。

11月19日凌晨，无人机袭击了阿尔梅季耶夫斯克，当地居民统计到至少发生了16次剧烈爆炸。 据称，可能的袭击目标之一是隶属于“俄罗斯石油管道运输公司”的“卡列基诺”输油站。

此前，无人机曾袭击克拉斯诺达尔边疆区的两座俄罗斯炼油厂，两处均发生火灾。

在此之前，俄罗斯总参谋部证实，位于巴什科尔托斯坦的俄罗斯最大炼油厂之一遭到袭击。

此外，乌克兰国防军还对俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区的一家炼油厂发动了袭击。

需要指出的是，在11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。

关注我们在