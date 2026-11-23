过去24小时内，俄军动用无人机、战机和火炮对赫尔松州进行了炮击。截至11月23日早晨，袭击造成一人受伤，部分民用设施受损。

该州军事行政长官亚历山大·普罗库丁在Telegram上通报了这一情况。

遭受敌方袭击的地区包括：贝里斯拉夫、诺沃赖斯克、比洛乌索韦、基佐米斯、诺沃德米特里夫卡、安托尼夫卡、普里第聂普罗夫斯克、第聂伯罗夫斯克、斯坦尼斯拉夫、乌罗扎伊内、尼基尔斯克、波尼亚蒂夫卡、因古列茨、 达里耶夫卡、恰伊奇内、因古利夫卡、扎里奇内、新沃罗涅茨卡、维特罗韦、萨多韦、维列滕斯克、加夫里利夫卡、伊万尼夫卡、卡奇卡里夫卡、利沃韦、米哈伊利夫卡、新卡伊里、新亚历山德罗夫卡、 奥德拉多卡缅卡、奥索科里夫卡、蒂亚金卡、亚历山德罗夫卡、希罗卡·巴尔卡、索菲耶夫卡、比洛泽尔卡、多斯利德内和赫尔松。

俄罗斯军队袭击了该州各定居点的社会设施和居民区。普罗库丁指出，其中多层建筑和独栋住宅均遭到破坏。此外，一处经济用房和一座移动通信基站也遭到损毁。

此前，俄罗斯曾轰炸哈尔科夫的一栋多层建筑，造成人员伤亡。

自傍晚以来，俄军已对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了10多次袭击，造成多人受伤。

此外，俄罗斯军队在过去24小时内对苏梅州发动了66次袭击，造成一名儿童死亡。

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