W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska wykorzystywały drony, lotnictwo i artylerię do ostrzału obwodu chersońskiego. W wyniku tych ataków, według stanu na poranek 23 listopada, jedna osoba odniosła rany, a także doszło do zniszczeń obiektów cywilnych.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej Aleksander Prokudin.

Pod ostrzałem wroga znalazły się: Berysław, Noworajsk, Biloosowe, Kizomis, Nowodmitriwka, Antonówka, Prydniprowskie, Dniprowskie, Stanisław, Urozhajne, Mykiłskie, Poniatówka, Ingulec, Dariówka, Czajczyne, Ingułówka, Zariczne, Nowoworoncowka, Witrowe, Sadowe, Wieletenskie, Gawryłówka, Iwanówka, Kaczkarówka, Lwowe, Michajłówka, Nowokajry, Nowoalexandrowka, Odradokamianka, Osokorówka, Tiahyinka, Oleksandrówka, Szyroka Balka, Sofiivka, Bilozerka, Doslidne oraz Cherson.

Rosyjskie siły zbrojne ostrzeliwały obiekty socjalne oraz dzielnice mieszkalne w miejscowościach regionu. Uszkodzono między innymi budynki wielokondygnacyjne i domy prywatne. Zniszczono również budynek gospodarczy oraz wieżę telefonii komórkowej – zaznaczył Prokudin.

Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec w Charkowie, są ofiary.

Rosjanie od wieczora ponad 10 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, są ranni.

Ponadto rosyjskie wojska przeprowadziły w ciągu doby 66 ataków na obwód sumski; zginęło dziecko.

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