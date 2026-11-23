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Минулої доби російські війська застосовували дрони, авіацію та артилерію для обстрілів Херсонської області. Унаслідок атак станом на ранок 23 листопада одна людина дістала поранення, також пошкоджено цивільні об’єкти.

Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

Під ворожими ударами перебували Берислав, Новорайськ, Білоусове, Кізомис, Новодмитрівка, Антонівка, Придніпровське, Дніпровське, Станіслав, Урожайне, Микільське, Понятівка, Інгулець, Дар'ївка, Чайчине, Інгулівка, Зарічне, Нововоронцовка, Вітрове, Садове, Велетенське, Гаврилівка, Іванівка, Качкарівка, Львове, Михайлівка, Новокаїри, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Тягинка, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Білозерка, Дослідне та Херсон.

Військові РФ били по об'єктах соціальної сфери та житлових кварталах населених пунктів області. Пошкодили, зокрема, багатоповерховий і приватний будинки. Також понівечили господарську споруду та стільникову вежу, зазначив Прокудін.

Раніше Росія пошкодила багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі.

Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину з вечора, є поранені.

Також Російські війська завдали 66 ударів по Сумщині за добу, загинула дитина.

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