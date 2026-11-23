За прошедшие сутки российские войска применяли дроны, авиацию и артиллерию для обстрелов Херсонской области. В результате атак по состоянию на утро 23 ноября один человек получил ранения, также были повреждены гражданские объекты.

Об этом глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram.

Под вражескими ударами оказались Берислав, Новорайск, Белоусово, Кизомис, Новодмитровка, Антоновка, Приднепровское, Днепровское, Станислав, Урожайное, Никольское, Понятовка, Ингулец, Дарьевка, Чайчино, Ингуловка, Заречное, Нововоронцовка, Витровое, Садовое, Велетенское, Гавриловка, Ивановка, Качкаревка, Львово, Михайловка, Новокаиры, Новоалександровка, Одрадокаменка, Осокоровка, Тягинка, Александровка, Широкая Балка, Софиевка, Белозерка, Доследное и Херсон.

Военные РФ наносили удары по объектам социальной сферы и жилым кварталам населенных пунктов области. Были повреждены, в частности, многоэтажный и частный дома. Также были повреждены хозяйственная постройка и вышка сотовой связи, отметил Прокудин.

Ранее Россия повредила многоэтажное здание в Харькове, есть пострадавшие.

Россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область с вечера, есть раненые.

Также российские войска нанесли 66 ударов по Сумской области за сутки, погиб ребенок.

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