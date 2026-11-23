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Протягом минулої доби окупанти атакували 22 населені пункти Сумської області. Унаслідок російських обстрілів загинула дитина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

Згідно з повідомленням, у Новослобідській громаді внаслідок детонації ворожого дрона загинув 15-річний хлопець.

У Глухівській, Сумській, Кролевецькій, Краснопільській, Середино-Будській громадах пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.

У Шосткинській громаді зазнали пошкоджень приміщення пошти та господарське приміщення.

У Недригайлівській громаді були пошкоджені приміщення лісівництва та автомобіль.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває, зазначили в поліції.

Нагадаємо, у Вишневому зросла кількість жертв російського удару по супермаркету. Кількість загиблих через російську атаку на супермаркет Novus у Вишневому Бучанського району Київської області ввечері 22 листопада зросла до двох людей, ще восьмеро зазнали поранень.

У неділю ввечері, 22 листопада 2026 року, російські війська завдали удару по продуктовому магазину в місті Вишневе Бучанського району Київської області. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, ще троє цивільних зазнали поранень. Пожежу, що спалахнула у будівлі торговельного закладу після влучання, рятувальникам уже вдалося повністю ліквідувати.

Увечері в неділю, 22 листопада 2026 року, кількість жертв російського удару по селищу Димер Вишгородського району Київської області зросла до трьох осіб після того, як рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини з-під завалів житлового будинку.

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