Російські війська завдали 66 ударів по Сумщині за добу, загинула дитина
Протягом минулої доби окупанти атакували 22 населені пункти Сумської області. Унаслідок російських обстрілів загинула дитина.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.
Згідно з повідомленням, у Новослобідській громаді внаслідок детонації ворожого дрона загинув 15-річний хлопець.
У Глухівській, Сумській, Кролевецькій, Краснопільській, Середино-Будській громадах пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.
У Шосткинській громаді зазнали пошкоджень приміщення пошти та господарське приміщення.
У Недригайлівській громаді були пошкоджені приміщення лісівництва та автомобіль.
За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває, зазначили в поліції.
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У неділю ввечері, 22 листопада 2026 року, російські війська завдали удару по продуктовому магазину в місті Вишневе Бучанського району Київської області. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, ще троє цивільних зазнали поранень. Пожежу, що спалахнула у будівлі торговельного закладу після влучання, рятувальникам уже вдалося повністю ліквідувати.
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