За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 22 населённых пункта Сумской области. В результате российских обстрелов погиб ребёнок.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Согласно сообщению, в Новослободской общине в результате взрыва вражеского дрона погиб 15-летний подросток.

В Глуховской, Сумской, Кролевецкой, Краснопольской и Середино-Будской общинах повреждены многоквартирные и частные дома.

В Шосткинской общине были повреждены помещение почты и хозяйственное здание.

В Недригайловской общине были повреждены помещения лесного хозяйства и автомобиль.

По всем фактам следователи возбудили уголовные дела по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). Расследование продолжается, отметили в полиции.

Напомним, в Вишневом возросло число жертв российского удара по супермаркету. Число погибших в результате российской атаки на супермаркет Novus в Вишневом Бучанского района Киевской области вечером 22 ноября возросло до двух человек, ещё восемь получили ранения.

В воскресенье вечером, 22 ноября 2026 года, российские войска нанесли удар по продуктовому магазину в городе Вишневом Бучанского района Киевской области. Изначально сообщалось, что один человек погиб, ещё трое гражданских лиц получили ранения. Пожар, вспыхнувший в здании торгового заведения после попадания, спасателям уже удалось полностью ликвидировать.

Вечером в воскресенье, 22 ноября 2026 года, число жертв российского удара по поселку Димер Вишгородского района Киевской области возросло до трёх человек после того, как спасатели извлекли тело ещё одного погибшего из-под завалов жилого дома.

Читай нас в