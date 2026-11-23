Украинские защитники оттеснили оккупантов в районе Устиновки Харьковской области. В то же время российские войска смогли продвинуться на Запорожском направлении, сообщает аналитический проект DeepState.

Силы обороны Украины оттеснили российские войска в районе Устиновки Купянского района Харьковской области.

В то же время оккупанты смогли продвинуться в районе Верхней Терсы Пологовского района Запорожской области, отмечает DeepState.

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В Черниговской области мобильная огневая группа 105-го пограничного отряда имени князя Владимира сбила российскую малогабаритную крылатую ракету «Филин». Для поражения воздушной цели военные применили автоматизированный комплекс.

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