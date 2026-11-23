В ночь на 23 ноября под ударом оказался Новошахтинский НПЗ в Ростовской области России. Об атаке сообщает Exilenova+.

Новошахтинский НПЗ атаковали беспилотники. После ударов на предприятии разгорелся пожар.

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Предприятие уже неоднократно подвергалось нападениям: 22 июня 2022 года, 4 мая 2023 года, 13 марта, 6 июня и 19 декабря 2024 года, 21 августа и 25 декабря 2025 года, 25 августа и 25 сентября 2026 года.

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Источник: Exilenova+

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане.

Также Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае России.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

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