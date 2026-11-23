W nocy z 22 na 23 listopada celem ataku stała rafineria w Nowosachcińsku w obwodzie rostowskim w Rosji. O ataku informuje serwis Exilenova+.

Rafineria w Nowosachcie została zaatakowana przez drony. Po uderzeniach na terenie zakładu wybuchł pożar.

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Zakład był już wielokrotnie atakowany: 22 czerwca 2022 r., 4 maja 2023 r., 13 marca, 6 czerwca i 19 grudnia 2024 r., 21 sierpnia i 25 grudnia 2025 r., 25 sierpnia i 25 września 2026 r.

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Źródło: Exilenova+

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rafinerii ropy naftowej w Rosji, położonej w Baszkirii.

Siły obronne przeprowadziły również atak na rafinerię w obwodzie krasnodarskim w Rosji.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji.

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