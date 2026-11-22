W niedzielę, 22 listopada 2026 roku, w rejonie połtawskim odnotowano uderzenie wrogiego drona w teren jednego z prywatnych przedsiębiorstw. Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Połtawie, Witalij Dyakivnych.

Według wstępnych informacji szefa regionu w wyniku ataku nie odnotowano ofiar ani rannych. Obecnie odpowiednie służby ustalają dokładne dane dotyczące skali zniszczeń i skutków uderzenia.

Wcześniej w ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie drony zaatakowały również teren prywatnego przedsiębiorstwa w rejonie Kremenczuka oraz zabudowę mieszkaniową w rejonie Lubenskiego, gdzie – według wstępnych danych – również nie odnotowano ofiar.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Połtawie.

W tygodniu, który zakończył się 22 listopada, Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy około 2700 dronów, prawie 1460 kierowanych bomb lotniczych oraz 165 rakiet różnych typów. Rosyjskie ataki dotknęły 20 regionów kraju.

W obwodzie czernihowskim mobilna grupa ogniowa 105. oddziału straży granicznej im. księcia Włodzimierza zestrzeliła rosyjską małą rakietę skrzydłową „Filin”. Do zniszczenia celu powietrznego żołnierze wykorzystali zautomatyzowany kompleks.

Czytaj nas na