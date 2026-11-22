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У неділю, 22 листопада 2026 року, у Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого безпілотника по території одного з приватних підприємств. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За попередньою інформацією очільника області, унаслідок атаки обійшлося без травмованих та загиблих. Наразі відповідні служби уточнюють дані щодо масштабів пошкоджень та наслідків влучання.

Раніше впродовж цієї доби російські безпілотники також атакували територію приватного підприємства у Кременчуцькому районі та житлову забудову в Лубенському районі області, де, за попередніми даними, також минулося без постраждалих.

Джерело: Полтавська обласна військова адміністрація.

За тиждень, що завершився 22 листопада, Росія випустила по Україні близько 2700 безпілотників, майже 1460 керованих авіабомб і 165 ракет різних типів. Під російськими ударами опинилися 20 регіонів країни.

У Чернігівській області мобільна вогнева група 105-го прикордонного загону імені князя Володимира збила російську малогабаритну крилату ракету «Філін». Для ураження повітряної цілі військові застосували автоматизований комплекс.

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