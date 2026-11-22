В воскресенье, 22 ноября 2026 года, в Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского беспилотника по территории одного из частных предприятий. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

По предварительной информации главы области, в результате атаки никто не пострадал и не погиб. В настоящее время соответствующие службы уточняют данные о масштабах повреждений и последствиях попадания.

Ранее в течение суток российские беспилотники также атаковали территорию частного предприятия в Кременчугском районе и жилую застройку в Лубенском районе области, где, по предварительным данным, также обошлось без пострадавших.

Источник: Полтавская областная военная администрация.

За неделю, завершившуюся 22 ноября, Россия выпустила по Украине около 2700 беспилотников, почти 1460 управляемых авиабомб и 165 ракет различных типов. Под российскими ударами оказались 20 регионов страны.

В Черниговской области мобильная огневая группа 105-го пограничного отряда имени князя Владимира сбила российскую малогабаритную крылатую ракету «Филин». Для поражения воздушной цели военные применили автоматизированный комплекс.

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