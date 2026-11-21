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У Чернігівській області мобільна вогнева група 105-го прикордонного загону імені князя Володимира збила російську малогабаритну крилату ракету «Філін». Для ураження повітряної цілі військові застосували автоматизований комплекс.

За словами військових, злагоджена робота мобільної вогневої групи, високий рівень підготовки та професійне використання сучасних технологій дали змогу успішно перехопити ракету.

«Високий рівень підготовки військовослужбовців, професійне володіння сучасними технологіями та злагоджена робота дозволили успішно уразити повітряну ціль», – додали прикордонники.

На оприлюдненому відео також показали момент ураження ракети. Прикордонник із позивним «Наґа» розповів, як відбувалася операція.

«Мною була помічена ціль, яка на низьких висотах з дуже великою швидкістю рухалась в нашому напрямку. Я натиснув "захват цілі", моментально воно дало дозвіл на вогонь. І я відкрив вогонь на ураження. Візуально, навіть на екрані монітора, було видно дим, який починав з неї йти. Ракета пролетіла ще певний проміжок часу і почули вибух. Коли ще було підтверджено, що ціль уражена саме нашим екіпажем, емоції зашкалювали», – зазначив військовослужбовець.

«Філін» належить до класу малогабаритних далекобійних ракет «земля – земля». Її довжина становить приблизно 3,5 метра. Ракету запускають із наземної пускової установки, а під час польоту вона може рухатися на дуже низьких висотах.

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Про це повідомив прикордонний загін на своїй сторінці у Facebook.

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