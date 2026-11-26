Українські військові завдали авіаційного удару по пункту накопичення російських окупантів у центрі Гуляйполя Запорізької області. За даними 7-го корпусу Десантно-штурмових військ, у будівлі росіяни збирали піхотні групи та зберігали боєприпаси й спорядження. Унаслідок удару, за попередньою інформацією військових, могли бути ліквідовані до 20 загарбників.

Авіація Сил оборони України у взаємодії з 7-м корпусом швидкого реагування Десантно-штурмових військ завдала удару по російському пункту накопичення в Гуляйполі. За даними військових, росіяни облаштували цей пункт у напівзруйнованій цегляній будівлі в центрі міста. Вона розташована приблизно за 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. «Локація — напівзруйнована цегляна будівля у центрі міста, розташована майже за 10 км від лінії бойового зіткнення», — зазначили у корпусі.

Для чого росіяни використовували будівлю

Цей об'єкт був не просто місцем тимчасового перебування російських військових. За інформацією ДШВ, будівля одночасно слугувала складом і пунктом збору невеликих піхотних груп. Там діяли підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії РФ.

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Російські військові використовували цю локацію для підготовки подальших наступальних дій на північний захід від Гуляйполя. Тобто пункт мав важливе значення для організації переміщення та дій окупаційних підрозділів на цьому напрямку.

Як готували авіаудар

У Десантно-штурмових військах наголосили, що перед ударом українські військові детально вивчили активність росіян біля будівлі та всередині неї. Зокрема, відстежували переміщення особового складу й техніки. Це дало змогу визначити призначення об'єкта та підготувати удар по місцю, яке росіяни використовували для накопичення сил і забезпечення своїх підрозділів.

За даними військових, унаслідок спільної операції могли бути ліквідовані до 20 російських окупантів. Також знищені антени зв'язку, запаси боєприпасів і провізії, мотоцикли та наземні роботизовані комплекси, які використовував противник.

У 7-му корпусі ДШВ також нагадали про іншу операцію українських військових у Гуляйполі. Раніше Сили оборони знищили там точку запуску російських безпілотників. Таким чином українські підрозділи продовжують бити по об'єктах, які окупанти використовують для забезпечення своїх військ і підготовки атак на цьому напрямку. Про це повідомили у 7-му корпусі ДШВ на своїй сторінці у Facebook.

На Гуляйпільському напрямку російські війська продовжують активно використовувати невеликі піхотні групи. Окупанти намагаються поступово наблизитися до українських позицій і просунутися вглиб оборони.

В окупованому Маріуполі вже третю добу поспіль фіксують перекидання російської військової техніки у напрямку лінії Розівка — Гуляйполе.







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