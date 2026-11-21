W obwodzie czernihowskim mobilna grupa ogniowa 105. oddziału straży granicznej im. księcia Włodzimierza zestrzeliła rosyjską małą rakietę skrzydłową „Filin”. Do zniszczenia celu powietrznego żołnierze wykorzystali zautomatyzowany system.

Według żołnierzy zgrana praca mobilnej grupy ogniowej, wysoki poziom wyszkolenia oraz profesjonalne wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwoliły na skuteczne przechwycenie rakiety.

„Wysoki poziom wyszkolenia żołnierzy, profesjonalne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami oraz zgrana praca pozwoliły na skuteczne zniszczenie celu powietrznego” – dodali strażnicy graniczni.

Na opublikowanym nagraniu wideo pokazano również moment zniszczenia rakiety. Strażnik graniczny o pseudonimie „Naga” opowiedział, jak przebiegała operacja.

„Zauważyłem cel, który na niskiej wysokości poruszał się z bardzo dużą prędkością w naszym kierunku. Nacisnąłem przycisk „namierzenie celu”, co natychmiast dało zezwolenie na ogień. Otworzyłem więc ogień z zamiarem zniszczenia. Nawet na ekranie monitora widać było dym, który zaczął się z niej unosić. Pocisk leciał jeszcze przez pewien czas, po czym usłyszeliśmy wybuch. Kiedy potwierdzono, że cel został trafiony właśnie przez naszą załogę, emocje sięgały zenitu” – zaznaczył żołnierz.

„Filin” należy do klasy niewielkich rakiet dalekiego zasięgu typu „ziemia–ziemia”. Jej długość wynosi około 3,5 metra. Rakieta jest wystrzeliwana z naziemnej wyrzutni, a podczas lotu może poruszać się na bardzo niskich wysokościach.

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Informację tę podał oddział straży granicznej na swojej stronie na Facebooku.

W obwodzie sumskim artylerzyści z 47. oddzielnej brygady artyleryjskiej im. Semiona Loszczenki przeprowadzili atak rakietowy z systemu HIMARS na batalionowe centrum dowodzenia rosyjskiej piechoty morskiej. W wyniku uderzenia zlikwidowano ponad 20 rosyjskich żołnierzy, głównie oficerów.

Żołnierze 44. oddzielnej brygady artyleryjskiej zniszczyli cztery zamaskowane działa rosyjskie w rejonie Huliaipila.

Przypomnijmy, że na kierunku południowo-słobozhańskim operatorzy batalionu systemów bezzałogowych „Apex” z brygady „Forpost” zniszczyli rosyjski pływający transporter PTS-2.

W ciągu 16 listopada oraz w nocy z 16 na 17 listopada oddziały Sił Obronnych Ukrainy zadały serię skutecznych uderzeń na środki rozpoznania i walki radioelektronicznej armii rosyjskiej.

W dniach 17 i 18 listopada ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na obiekty rosyjskiej logistyki wojskowej w obwodach ługańskim i kurskim, a także potwierdziły uszkodzenie trzech wojskowych samolotów transportowych Federacji Rosyjskiej. Jeden z samolotów — Il-76 — doznał bardzo poważnych uszkodzeń.

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