W wyniku rosyjskiego ataku na Krywyj Rog zginął siedmioletni Tichon. Rany odnieśli jego ojciec oraz dwaj bracia – czteroletni Matwiej i 11-letni Platon. W wyniku ataku zginęła również pracownica pogotowia ratunkowego.

„Nazywał się Tichon, urodził się w 2019 roku, a większość swojego życia spędził, niestety, w czasach tej wojny” – powiedział Zełenski. Prezydent złożył kondolencje rodzinom i bliskim ofiar.

Według danych głowy państwa w Krywym Rogu w wyniku ataku rannych zostało 58 osób, w tym sześcioro dzieci. Lekarze udzielają pomocy ojcu zmarłego chłopca oraz jego braciom – czteroletniemu Matwiejowi i 11-letniemu Platonowi.

Usuwanie skutków ataku trwa od wieczora. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, biura i inne obiekty cywilne.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że w pobliżu miejsca uderzenia nie znajdowały się żadne obiekty wojskowe.

„Rosja prowadzi wojnę przeciwko życiu i nie ma na to żadnego usprawiedliwienia” – oświadczył prezydent.

Głowa państwa poinformowała również o rosyjskich atakach na obwody charkowski, doniecki, dniepropetrowski, rówieński, czernihowski, a także na Mikołajów i Zaporoże. W obwodzie sumskim atakowi uległa stacja kolejowa.

Zelenski wezwał międzynarodowych partnerów do zareagowania na rosyjskie ataki poprzez nowe pakiety pomocy, wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, wsparcie odbudowy oraz zwiększenie presji na Rosję.

Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Liczba ofiar rosyjskich ataków dronów na Krywyj Róg w obwodzie dniepropetrowskim 20 listopada wzrosła do 58 osób. Wśród nich jest sześcioro dzieci, troje ratowników medycznych oraz pracownicy Państwowej Służby Ratowniczej, którzy udzielali pomocy poszkodowanym.

Wieczorem 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dwoma rakietami balistycznymi na Krywyj Róg. Pociski uderzyły w parking przy popularnej restauracji w centrum miasta. Ranionych zostało 20 osób, w tym troje dzieci, a podczas akcji ratowniczej Rosjanie ponownie zaatakowali miasto za pomocą dronów rakietowych.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na Krywyj Rog przy użyciu dronów z silnikiem odrzutowym. W wyniku uderzeń znacznie uszkodzona została infrastruktura, w szczególności stacja benzynowa, a część miasta pozostała bez zasilania elektrycznego. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Wieczorem 10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak dronami na obiekty infrastruktury krytycznej w Krywym Rogu. W wyniku uderzeń część miasta pozostała bez zasilania elektrycznego, a szpitale i stacje pomp wodociągowe zostały przełączone na zasilanie z generatorów. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

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