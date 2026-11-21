21 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przed operacją dotyczącą mostu kerczeńskiego Rosja przeprowadziła 109 ataków na ukraińskie mosty.

„Przede wszystkim chcę przypomnieć o ataku na most krymski. Putin zaatakował ukraińskie mosty 109 razy. Nie raz, nie dwa – było 109 ataków z użyciem rakiet i dronów. (…) Właśnie dlatego nasza odpowiedź jest całkowicie uzasadniona” – powiedział Zełenski.

Podkreślił, że nie chodzi o liczbę rakiet, a właśnie o liczbę ataków.

Prezydent zaznaczył również, że istnieją liczne dowody na to, że Rosja wykorzystywała ten most do celów wojskowych, w szczególności nagrania wideo przedstawiające transport czołgów, pojazdów opancerzonych i artylerii.

O tym poinformował głowa państwa podczas spotkania z sekretarzem stanu ds. obrony Wielkiej Brytanii Wesem Strittingiem, jak przekazuje korespondent Ukrinformu.

Przypomnijmy, że w Kijowie zamknięto mosty Północny i Południowy po atakach Rosji: transport publiczny zmienił trasy.

Rosja zaatakowała rakietami mosty Północny i Południowy w Kijowie – Klitschko.

Wcześniej w Kijowie naprawiono uszkodzony przez drona Most Północny.

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