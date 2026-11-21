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21 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснила 109 атак на українські мости до операції щодо Керченського мосту.

“Насамперед, хочу нагадати про атаку на Кримський міст. Путін атакував українські мости 109 разів. Не один, не два – було 109 атак із застосуванням ракет і дронів. (…) Саме тому наша відповідь є абсолютно справедливою”, – розповів Зеленський.

Він підкреслив, що йдеться не про кількість ракет, а саме про кількість атак.

Президент також зазначив, що існують численні докази того, що Росія використовувала цей міст для воєнних цілей, зокрема відеозаписи з перевезенням танків, броньованої техніки, артилерії.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі з держсекретарем з питань оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, передає кореспондент Укрінформу.

Нагадаємо, що У Києві перекрили Північний і Південний мости після ударів РФ: громадський транспорт змінив маршрути.

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