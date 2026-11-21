21 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия совершила 109 атак на украинские мосты до операции по Керченскому мосту.

«Прежде всего, хочу напомнить об атаке на Крымский мост. Путин атаковал украинские мосты 109 раз. Не один, не два — было 109 атак с применением ракет и дронов. (…) Именно поэтому наш ответ является абсолютно справедливым», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет не о количестве ракет, а именно о количестве атак.

Президент также отметил, что существуют многочисленные доказательства того, что Россия использовала этот мост в военных целях, в частности видеозаписи с перевозкой танков, бронированной техники и артиллерии.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Весом Стритингом, передает корреспондент Укринформа.

Напомним, что в Киеве перекрыли Северный и Южный мосты после ударов РФ: общественный транспорт изменил маршруты.

Россия атаковала Северный и Южный мосты в Киеве ракетами – Кличко.

Ранее в Киеве отремонтировали поврежденный дроном Северный мост.

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