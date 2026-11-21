В ночь на 21 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе в Харьковской области. В результате атаки был поврежден участок автомобильной дороги государственного значения. В настоящее время движение по дамбе полностью перекрыто, для водителей организован альтернативный маршрут.

По информации дорожной службы, российские оккупанты атаковали дамбу примерно в час ночи. Ракетный удар повредил участок автодороги государственного значения Т-21-11 Чугуев – Печениги – Великий Бурлук вблизи 24-го километра.

«В настоящее время проезд по Печенежской дамбе невозможен», — отметили в Службе восстановления.

Для автомобилистов организован объезд поврежденного участка. Альтернативный маршрут пролегает через Чугуев, Коробочкино, Лебяже, Базалиевку и Приморское.

Водителей призвали учитывать ограничения при планировании поездок, быть внимательными на дорогах и соблюдать требования дорожных знаков.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

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