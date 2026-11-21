СБС с начала ноября поразили более 40 тысяч целей россиян
За сутки 20 ноября Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 1 218 вражеских целей.
Всего с начала месяца украинские подразделения уничтожили или повредили более 40 тысяч целей противника.
По данным СБС, среди пораженных 20 ноября объектов и средств противника:
- 420 военнослужащих, из них 154 ликвидированы;
- 36 точек запуска беспилотников;
- 1 зенитный ракетный или зенитный ракетно-пушечный комплекс;
- 5 радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы;
- 43 единицы автомобильной, специальной и инженерной техники;
- 7 боевых бронированных машин;
- 376 укрытий и блиндажей;
- 222 вражеских беспилотника типов «коптер», «крыло», «Шахед» и «Гербера».
С начала ноября поражено более 40 тысяч целей
В Силах беспилотных систем также подвели итоги работы за период с 1 по 20 ноября.
«С начала ноября (01–20.11) подразделения группировки СБС поразили 40 386 целей противника, из них 12 285 единиц личного состава», — говорится в сообщении.
Об этом сообщил пресс-центр Сил беспилотных систем.
Недавно Силы беспилотных систем совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины поразили базу российского подразделения операторов БПЛА «Рубикон» во временно оккупированном Бердянске.
Операторы 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis поразили дронопорт российских захватчиков в Донецком аэропорту средствами middle strike.
Украинские военные поразили российскую пусковую установку баллистических ракет «Искандер-М» в Курской области, а также склады боеприпасов и материально-технических средств и ремонтные подразделения противника на временно оккупированных территориях.