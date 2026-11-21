11月20日全天，乌克兰武装部队无人机部队摧毁了1 218个敌方目标。

自本月以来，乌克兰部队共摧毁或击伤了超过4万个敌方目标。

据无人机部队数据，11月20日被击中的敌方目标和装备包括：

420名军人， 其中154人被击毙；

36处无人机起飞点；

1套防空导弹或防空导弹-火炮综合系统；

5个雷达站和电子战设备；

43辆汽车、特种车辆及工程机械；

7辆装甲战斗车；

376处掩体和地堡；

222架敌方“直升机型”、“翼型”、“沙希德”及“赫伯”型无人机。

自11月初以来已摧毁超过4万个目标

无人机部队还总结了11月1日至20日期间的工作成果。

“自11月初（11月1日至20日）以来，无人机系统部队各分队共摧毁40 386个敌方目标，其中包括12 285名敌方人员，”该通报称。

无人机系统部队新闻中心通报了这一消息。

近日，无人机部队与乌克兰国防军其他部队协同行动，摧毁了位于临时被占领的别尔江斯克的俄罗斯“鲁比康”无人机操作员基地。

第412独立Nemesis无人机系统旅的操作员利用“middle strike”系统，摧毁了俄罗斯侵略者在顿涅茨克机场的无人机起降点。

乌克兰军队摧毁了位于库尔斯克州的俄罗斯“伊斯坎德尔-M”弹道导弹发射装置，以及临时被占领土上的弹药库、后勤物资仓库和敌方维修部队。

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