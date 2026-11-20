美国总统唐纳德·特朗普的政府正向乌克兰施压，要求其在2027年1月初之前与俄罗斯达成和平协议。

据该媒体报道，美国特使贾里德·库什纳和史蒂夫·维特科夫近日在莫斯科、都柏林和柏林与俄罗斯、乌克兰及欧洲官员进行了磋商。

欧洲官员担心，华盛顿的仓促之举可能会迫使基辅为了达成协议而做出重大让步。乌克兰方面也对可能在克里姆林宫设定的条件下签署协议感到担忧。

该媒体指出，美国之所以如此匆忙，部分原因在于国会中期选举后的政治格局变化。预计民主党将掌控参众两院，并加强支持乌克兰以及对莫斯科的施压。

此外，媒体还讨论了特朗普可能在12月迈阿密举行的G20峰会上与欧洲领导人举行会谈的可能性。与此同时，据《金融时报》报道，乌克兰未受邀参加此次峰会，而普京是否出席仍不确定。

来源：《金融时报》。

需要指出的是，在与普京会谈后，维特科夫和库什纳会见了泽连斯基。

关于结束乌克兰战争的最新一轮外交接触未取得突破。 在阿布扎比进行为期两天的谈判后，美国总统特使史蒂芬·维特科夫和贾里德·库什纳在莫斯科会见了弗拉基米尔·普京。会谈持续了约两小时。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫在与弗拉基米尔·普京会晤后表示，双方取得了一定进展，并希望能够宣布下一轮谈判的安排。

关注我们在