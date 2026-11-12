Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Ірландії зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Розмова відбулася на аеродромі Кейсмент у Балдоннелі, неподалік Дубліна. Перед цим американські посланці провели переговори з Володимиром Путіним у Москві, де обговорювали обмін полоненими, гуманітарну операцію в Костянтинівці та можливе розміщення іноземних військових в Україні.

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальними представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером в Ірландії. Переговори відбулися на аеродромі Кейсмент у Балдоннелі, на захід від Дубліна. Зустріч відбулася після візиту американської делегації до Москви. Напередодні Віткофф і Кушнер провели переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Сторони обговорили гуманітарну операцію в Костянтинівці, можливий обмін військовополоненими, європейську безпеку та присутність іноземного контингенту в Україні.

Про результати московської зустрічі розповів помічник Путіна Юрій Ушаков. За його словами, розмова була «змістовною, конструктивною і корисною». Водночас представники європейських країн у цих переговорах участі не брали.

Про що говорили Віткофф і Кушнер із Путіним

Однією з тем стала пропозиція російського президента провести гуманітарну операцію в Костянтинівці на Донеччині. За словами Ушакова, американські представники нібито підтримали цю ініціативу.

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Він заявив, що сторони домовилися розпочати контакти щодо можливої гуманітарної місії, а також невідкладно взятися за розмінування. Після підготовки операції Росія, за словами помічника Путіна, планує запросити журналістів з України, європейських країн та США, щоб вони могли спостерігати за її проведенням. Однак наразі йдеться саме про заяву російської сторони. Деталей можливої місії, її умов і механізмів проведення Ушаков не навів.

Готують новий обмін полоненими

Ще однією темою переговорів став обмін військовополоненими між Україною та Росією. Ушаков повідомив, що зараз сторони узгоджують його параметри. За його словами, під час зустрічі підтримали ініціативу, яку раніше обговорювали в Абу-Дабі. Йдеться про черговий обмін, який, як висловився помічник Путіна, може стати найбільшим за масштабом. «Параметри цього обміну наразі узгоджуються», — заявив Ушаков.

Він також стверджує, що з 2025 року Україна та Росія провели 35 обмінів, у межах яких повернули близько п'яти тисяч людей з кожного боку. Помічник Путіна висловив сподівання, що українська сторона виконає домовленості, досягнуті під час переговорів в ОАЕ.

Москва знову порушила питання європейської безпеки

Під час зустрічі Путін також підтримав ідею американської сторони обговорювати безпеку Росії та України в межах майбутньої загальноєвропейської системи безпеки. Про це повідомив Ушаков. Він заявив, що нинішня система нібито не працює, і закликав до створення нової довгострокової архітектури безпеки. За словами помічника Путіна, Москва готова обговорювати її параметри разом з американськими представниками.

При цьому російський лідер згадав пропозиції, які Кремль висував ще у 2021 році. Тоді Росія вимагала від США та НАТО так званих гарантій безпеки. Серед ключових вимог були обмеження на подальше розширення Альянсу, нерозміщення поблизу російських кордонів озброєнь, які Москва вважає загрозою, а також повернення до конфігурації сил НАТО станом на момент підписання Основоположного акта Росія — НАТО.

Ушаков додав, що тепер Росія хоче врахувати й нові обставини, які, за його словами, виникли через війну проти України та підтримку Києва західними країнами. Він повторив позицію Кремля про нібито прагнення Заходу домогтися стратегічної поразки Росії.

Росія виступила проти іноземного контингенту в Україні

Окремо під час переговорів обговорили можливе розміщення іноземних військових в Україні після завершення війни. Йдеться про контингент, який можуть сформувати країни так званої «коаліції охочих».

За словами Ушакова, російська сторона пояснила американцям своє негативне ставлення до цієї ідеї. У Кремлі вважають, що присутність іноземних військових в Україні може призвести до продовження війни. «Але це якраз і є рецепт до нескінченної війни», — заявив помічник Путіна.

Він також повторив, що європейські країни, на думку Москви, мають визначитися, чи хочуть вони миру, чи продовження бойових дій. Водночас Ушаков зазначив, що Росія хотіла б бачити європейських представників залученими до обговорення майбутньої системи безпеки.

Після зустрічі в Кремлі Віткофф і Кушнер вирушили до Дубліна, де мали зустрітися із Зеленським та представниками європейських столиць. Ушаков висловив сподівання, що американські переговорники передадуть українській та європейській сторонам позицію Москви. Він також повідомив, що Путін і президент США Дональд Трамп планують продовжити обговорення війни в Україні під час двосторонньої зустрічі на саміті АТЕС.

Що передувало зустрічі в Дубліні

Переговорам у Москві передували тристоронні зустрічі України, США та Росії в Абу-Дабі. Вони відбулися 10 та 11 листопада за посередництва Сполучених Штатів. Українську делегацію представляли голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Російську делегацію очолював помічник Путіна Володимир Мединський.

Перед початком тристоронніх переговорів українська сторона зустрілася з представниками НАТО, США, Європейського Союзу, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Учасники обговорили координацію зусиль для завершення війни та гарантії безпеки для України.

Після першого дня переговорів українська делегація доповіла про їхній перебіг Володимиру Зеленському. Президент назвав зустрічі «конструктивними та доволі змістовними». За його словами, учасники зосередилися на гуманітарних питаннях, зокрема звільненні полонених, гарантіях безпеки та можливих кроках для зниження напруженості. Тоді ж Зеленський повідомив, що сторони обговорювали можливість великого обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000» або «1500 на 1500».

Другий день переговорів завершився 11 листопада. Давид Арахамія назвав їх одними з найскладніших за весь час своєї участі в переговорному процесі. Володимир Мединський, зі свого боку, заявив, що головною темою стала майбутня система безпеки в Європі. За його словами, щодо окремих питань сторонам вдалося знайти спільну мову.

Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер також охарактеризував другий день як змістовний, але напружений. Він зазначив, що частина питань потребує додаткових консультацій. Після завершення переговорів в ОАЕ Віткофф і Кушнер вирушили до Росії, а згодом — до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським. Про це за підсумками зустрічі повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає Інтерфакс.

Черговий раунд дипломатичних контактів щодо завершення війни в Україні не дав прориву. Після дводенних переговорів в Абу-Дабі спецпосланці президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Володимиром Путіним у Москві. Розмова тривала близько двох годин.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф за результатами зустрічі з володимиром путіним заявив про певний прогрес та висловив сподівання на оголошення про наступний раунд переговорів.

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