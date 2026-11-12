Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ирландии со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча состоялась на аэродроме Кейсмент в Балдоннеле, недалеко от Дублина. Перед этим американские посланники провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве, где обсуждали обмен пленными, гуманитарную операцию в Константиновке и возможное размещение иностранных военных в Украине.

Президент Владимир Зеленский встретился со специальными представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Ирландии. Переговоры состоялись на аэродроме Кейсмент в Балдоннеле, к западу от Дублина. Встреча состоялась после визита американской делегации в Москву. Накануне Виткофф и Кушнер провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили гуманитарную операцию в Константиновке, возможный обмен военнопленными, европейскую безопасность и присутствие иностранного контингента в Украине.

О результатах московской встречи рассказал помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, беседа была «содержательной, конструктивной и полезной». При этом представители европейских стран в этих переговорах не участвовали.

О чём говорили Виткофф и Кушнер с Путиным

Одной из тем стало предложение российского президента провести гуманитарную операцию в Константиновке в Донецкой области. По словам Ушакова, американские представители якобы поддержали эту инициативу.

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Он заявил, что стороны договорились начать контакты по поводу возможной гуманитарной миссии, а также незамедлительно приступить к разминированию. После подготовки операции Россия, по словам помощника Путина, планирует пригласить журналистов из Украины, европейских стран и США, чтобы они могли наблюдать за ее проведением. Однако пока речь идет именно о заявлении российской стороны. Подробностей о возможной миссии, её условиях и механизмах проведения Ушаков не привёл.

Готовят новый обмен пленными

Еще одной темой переговоров стал обмен военнопленными между Украиной и Россией. Ушаков сообщил, что сейчас стороны согласовывают его параметры. По его словам, во время встречи поддержали инициативу, которую ранее обсуждали в Абу-Даби. Речь идет об очередном обмене, который, как выразился помощник Путина, может стать крупнейшим по масштабу. «Параметры этого обмена в настоящее время согласовываются», — заявил Ушаков.

Он также утверждает, что с 2025 года Украина и Россия провели 35 обменов, в рамках которых вернули около пяти тысяч человек с каждой стороны. Помощник Путина выразил надежду, что украинская сторона выполнит договоренности, достигнутые в ходе переговоров в ОАЭ.

Москва вновь подняла вопрос о европейской безопасности

В ходе встречи Путин также поддержал идею американской стороны обсуждать безопасность России и Украины в рамках будущей общеевропейской системы безопасности. Об этом сообщил Ушаков. Он заявил, что нынешняя система якобы не работает, и призвал к созданию новой долгосрочной архитектуры безопасности. По словам помощника Путина, Москва готова обсуждать её параметры вместе с американскими представителями.

При этом российский лидер упомянул предложения, которые Кремль выдвигал еще в 2021 году. Тогда Россия требовала от США и НАТО так называемых гарантий безопасности. Среди ключевых требований были ограничения на дальнейшее расширение Альянса, неразмещение вблизи российских границ вооружений, которые Москва считает угрозой, а также возвращение к конфигурации сил НАТО на момент подписания Основополагающего акта Россия — НАТО.

Ушаков добавил, что теперь Россия хочет учесть и новые обстоятельства, которые, по его словам, возникли из-за войны против Украины и поддержки Киева западными странами. Он повторил позицию Кремля о якобы стремлении Запада добиться стратегического поражения России.

Россия выступила против иностранного контингента в Украине

Отдельно в ходе переговоров обсудили возможное размещение иностранных военных в Украине после завершения войны. Речь идет о контингенте, который могут сформировать страны так называемой «коалиции желающих».

По словам Ушакова, российская сторона объяснила американцам свое негативное отношение к этой идее. В Кремле считают, что присутствие иностранных военных в Украине может привести к продолжению войны. «Но это как раз и есть рецепт бесконечной войны», — заявил помощник Путина.

Он также повторил, что европейские страны, по мнению Москвы, должны определиться: хотят ли они мира или продолжения боевых действий. В то же время Ушаков отметил, что Россия хотела бы видеть европейских представителей вовлеченными в обсуждение будущей системы безопасности.

После встречи в Кремле Виткофф и Кушнер отправились в Дублин, где должны были встретиться с Зеленским и представителями европейских столиц. Ушаков выразил надежду, что американские переговорщики донесут позицию Москвы до украинской и европейской сторон. Он также сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп планируют продолжить обсуждение войны в Украине в ходе двусторонней встречи на саммите АТЭС.

Что предшествовало встрече в Дублине

Переговорам в Москве предшествовали трехсторонние встречи Украины, США и России в Абу-Даби. Они состоялись 10 и 11 ноября при посредничестве Соединенных Штатов. Украинскую делегацию представляли глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавлял помощник Путина Владимир Мединский.

Перед началом трехсторонних переговоров украинская сторона встретилась с представителями НАТО, США, Европейского Союза, Великобритании, Франции, Германии и Италии. Участники обсудили координацию усилий по прекращению войны и гарантии безопасности для Украины.

По итогам первого дня переговоров украинская делегация доложила о их ходе Владимиру Зеленскому. Президент назвал встречи «конструктивными и довольно содержательными». По его словам, участники сосредоточились на гуманитарных вопросах, в частности на освобождении пленных, гарантиях безопасности и возможных шагах по снижению напряженности. Тогда же Зеленский сообщил, что стороны обсуждали возможность крупного обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

Второй день переговоров завершился 11 ноября. Давид Арахамия назвал их одними из самых сложных за всё время своего участия в переговорном процессе. Владимир Мединский, со своей стороны, заявил, что главной темой стала будущая система безопасности в Европе. По его словам, по отдельным вопросам сторонам удалось найти общий язык.

Специальный представитель президента США Джаред Кушнер также охарактеризовал второй день как содержательный, но напряженный. Он отметил, что часть вопросов требует дополнительных консультаций. По завершении переговоров в ОАЭ Виткофф и Кушнер отправились в Россию, а затем — в Ирландию на встречу с Владимиром Зеленским. Об этом по итогам встречи сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, передает Интерфакс.

Очередной раунд дипломатических контактов по вопросу прекращения войны в Украине не привёл к прорыву. После двухдневных переговоров в Абу-Даби спецпосланцы президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Москве. Беседа длилась около двух часов.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф по итогам встречи с Владимиром Путиным заявил об определенном прогрессе и выразил надежду на объявление о следующем раунде переговоров.

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