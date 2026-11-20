Европейская комиссия дала зеленый свет на выплату Польше последнего транша в рамках Национального плана восстановления в размере 12,7 млрд евро, или около 54 млрд злотых. Средства должны поступить в страну до конца года, сообщает RMF24.

Оценка Еврокомиссии

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что Польша удовлетворительно выполнила 76 из 77 этапов и целей. Перед перечислением средств положительное заключение также должны дать представители государств — членов ЕС. На это им отведен один месяц.

Общий бюджет Национального плана восстановления для Польши составляет 54,71 млрд евро, или примерно 232 млрд злотых. Из этой суммы 25,27 млрд евро приходится на безвозвратные гранты, а 29,44 млрд евро — на льготные кредиты.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Направления финансирования

Министерство фондов и региональной политики Польши заявило, что очередной транш планируется инвестировать в безопасность, чистую энергетику, новые места в яслях, модернизацию школ, более доступную медицинскую помощь, современный низкоуглеродный общественный транспорт и высокоскоростной интернет.

Ранее Польша уже получила около 42 млрд евро, или 182 млрд злотых, в рамках этого плана.

Читай нас в