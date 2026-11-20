Komisja Europejska dała zielone światło dla wypłaty Polsce ostatniej transzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 12,7 mld euro, czyli około 54 mld złotych. Środki mają trafić do kraju do końca roku, informuje RMF24.

Ocena Komisji Europejskiej

W komunikacie Komisji Europejskiej zaznaczono, że Polska w zadowalającym stopniu zrealizowała 76 z 77 kamieni milowych i celów. Przed przekazaniem środków pozytywną opinię muszą również wydać przedstawiciele państw członkowskich UE. Mają na to jeden miesiąc.

Całkowity budżet Krajowego Planu Odbudowy dla Polski wynosi 54,71 mld euro, czyli około 232 mld złotych. Z tej kwoty 25,27 mld euro stanowią bezzwrotne dotacje, a 29,44 mld euro — preferencyjne pożyczki.

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Kierunki finansowania

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Polski oświadczyło, że kolejną transzę planuje się zainwestować w bezpieczeństwo, czystą energię, nowe miejsca w żłobkach, modernizację szkół, bardziej dostępną opiekę zdrowotną, nowoczesny niskoemisyjny transport publiczny i szybki internet.

Polska otrzymała wcześniej w ramach tego planu około 42 mld euro, czyli 182 mld złotych.

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