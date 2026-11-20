W Poreču w Chorwacji polska bokserka Natalia Niewiadomska pokonała Mathilde Fragnieres z Francji w ćwierćfinale mistrzostw Europy zawodniczek do lat 23. Wszyscy pięciu sędziowie przyznali zwycięstwo reprezentantce Polski — 5:0, dzięki czemu awansowała do półfinału i strefy medalowej turnieju.

Przewaga w dwóch rundach

Jak podaje Interia Sport, Niewiadomska wygrała pierwszą i drugą rundę identycznym stosunkiem 10:9 na kartach wszystkich sędziów. Fragnieres przez cały pojedynek boksowała ostrożnie i przede wszystkim czekała na kontrataki, podczas gdy Polka przeprowadziła kilka skutecznych ataków.

W trzeciej rundzie francuska zawodniczka stała się aktywniejsza, próbując skrócić dystans i narzucić walkę w bliższym dystansie. Wygrała ten fragment 3:2, jednak nie wpłynęło to na końcowy wynik pojedynku. Końcowe karty sędziowskie: 30:27, 30:27, 29:28, 30:27 i 29:28.

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Drugie spotkanie w ciągu trzech miesięcy

Niewiadomska i Fragnieres spotkały się już trzy miesiące temu w finale Międzynarodowego Pucharu Śląska w Gliwicach. Wówczas polska bokserka również zwyciężyła 5:0.

19-letnia Niewiadomska reprezentuje klub KB Nowy Dwór Mazowiecki. Została pierwszą zawodniczką kobiecej reprezentacji Polski, która na tych mistrzostwach Europy U23 awansowała do strefy medalowej.

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