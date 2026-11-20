在克罗地亚波雷奇，波兰拳击手娜塔莉娅·涅维亚多姆斯卡在23岁以下欧洲锦标赛四分之一决赛中击败了法国选手马蒂尔德·弗拉涅尔斯。五名裁判均以5:0判定波兰选手获胜，她因此晋级半决赛以及赛事的奖牌阶段。

两个回合占据优势

据Interia Sport报道，涅维亚多姆斯卡在所有裁判的记分卡上均以10:9的相同比分赢下第一和第二回合。弗拉涅尔斯在整场比赛中表现谨慎，主要等待反击，而波兰选手则完成了数次有效进攻。

第三回合中，这名法国选手变得更加积极，试图缩短距离并迫使对手进行近距离交锋。她以3:2赢下这一回合，但这并未影响比赛的总体结果。裁判最终记分为：30:27、30:27、29:28、30:27和29:28。

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三个月内的第二次交手

涅维亚多姆斯卡和弗拉涅尔斯三个月前已在格利维采举行的国际西里西亚杯决赛中交手。当时，获胜的同样是这名波兰拳击手，比分为5:0。

19岁的涅维亚多姆斯卡代表KB Nowy Dwór Mazowiecki俱乐部。她成为本届U23欧洲锦标赛上首位晋级奖牌阶段的波兰女子国家队选手。

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