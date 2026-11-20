В Порече, Хорватия, польская боксёрша Наталия Невядомска победила Матильду Франьерс из Франции в четвертьфинале чемпионата Европы среди спортсменок до 23 лет. Все пятеро судей отдали победу представительнице Польши — 5:0, благодаря чему она вышла в полуфинал и в медальную стадию турнира.

Преимущество в двух раундах

По данным Interia Sport, Невядомска выиграла первый и второй раунды с одинаковым счётом 10:9 на карточках всех судей. Франьерс на протяжении боя действовала осторожно и преимущественно ждала контратак, тогда как польская спортсменка провела несколько эффективных атак.

В третьем раунде французская спортсменка стала активнее, пытаясь сократить дистанцию и навязать бой на ближней дистанции. Этот отрезок она выиграла со счётом 3:2, однако это не повлияло на общий результат поединка. Итоговые записки судей: 30:27, 30:27, 29:28, 30:27 и 29:28.

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Вторая встреча за три месяца

Невядомска и Франьерс уже встречались три месяца назад в финале Международного Кубка Силезии в Гливице. Тогда победу также одержала польская боксёрша — 5:0.

19-летняя Невядомска представляет клуб KB Nowy Dwór Mazowiecki. Она стала первой спортсменкой женской сборной Польши, которая на этом чемпионате Европы U23 пробилась в медальную стадию.

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