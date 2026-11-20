У Поречі, Хорватія, польська боксерка Наталія Невядомська перемогла Матильду Франьєрс із Франції у чвертьфіналі чемпіонату Європи серед спортсменок до 23 років. Усі п’ятеро суддів віддали перемогу представниці Польщі — 5:0, завдяки чому вона вийшла до півфіналу та медальної стадії турніру.

Перевага у двох раундах

За даними Interia Sport, Невядомська виграла перший і другий раунди з однаковим рахунком 10:9 на картках усіх суддів. Франьєрс упродовж бою діяла обережно та переважно чекала на контратаки, тоді як полька провела кілька ефективних атак.

У третьому раунді французька спортсменка стала активнішою, намагаючись скоротити дистанцію та нав’язати ближній бій. Цей відрізок вона виграла з рахунком 3:2, однак це не вплинуло на загальний результат поєдинку. Підсумкові записки суддів: 30:27, 30:27, 29:28, 30:27 та 29:28.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Друга зустріч за три місяці

Невядомська та Франьєрс уже зустрічалися три місяці тому у фіналі Міжнародного кубка Сілезії в Глівіце. Тоді перемогу також здобула польська боксерка — 5:0.

19-річна Невядомська представляє клуб KB Nowy Dwór Mazowiecki. Вона стала першою спортсменкою жіночої збірної Польщі, яка на цьому чемпіонаті Європи U23 пробилася до медальної стадії.

Читай нас у