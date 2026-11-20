Od początku pełnej inwazji rosyjskiej liczba niemieckich firm działających na Ukrainie wzrosła niemal trzykrotnie. Jednocześnie żadne przedsiębiorstwo z Niemiec nie opuściło ukraińskiego rynku.

„Żadne przedsiębiorstwo z Niemiec nie opuściło Ukrainy po rozpoczęciu tej wojny. Liczba przedsiębiorstw z Niemiec prowadzących działalność na Ukrainie od początku wojny wzrosła niemal trzykrotnie. W imieniu całego rządu federalnego pragnę wyrazić wam szczere podziękowania za to niezwykłe zaangażowanie – za działalność gospodarczą, a także za wsparcie kraju dotkniętego wojną” – oświadczył Merz, zwracając się do przedstawicieli niemieckiego biznesu.

Kanclerz zwrócił również uwagę na odporność ukraińskiej gospodarki, która od 2023 roku nadal się rozwija pomimo wojny na pełną skalę.

Jak podał, wartość dwustronnego handlu towarami między Niemcami a Ukrainą w 2025 roku przekroczyła 12 mld euro. To o 4,4% więcej niż w roku poprzednim.

Merz osobno podkreślił wysoki potencjał innowacyjny ukraińskich przedsiębiorstw. Jak powiedział, osobiście mógł się o tym przekonać podczas wizyty w Kijowie na początku października wraz z liczną delegacją biznesową.

Szef niemieckiego rządu podkreślił, że przyszłość wolnej i prosperującej gospodarczo Ukrainy zależy nie tylko od wyniku wojny, ale także od inwestycji i partnerstwa w kluczowych branżach.

Wśród priorytetowych obszarów wymienił odbudowę, energetykę, rolnictwo, logistykę i przemysł.

Merz poinformował również, że Niemcy udzielają państwowych gwarancji inwestycyjnych dla projektów w Ukrainie. Mechanizm ten jest już aktywnie wykorzystywany przez przedsiębiorstwa.

Ponadto w ramach programu UkraineConnect, realizowanego przez niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii, przedsiębiorstwa mogą uzyskać kredyty na inwestycje w Ukrainie na korzystnych warunkach.

Kanclerz podkreślił, że partnerstwo gospodarcze z Ukrainą jest korzystne dla obu państw, ponieważ sprzyja rozwojowi innowacji, poszerzaniu możliwości eksportowych oraz wzrostowi gospodarczemu.

„To, co obecnie inwestujemy w Ukrainę, wielokrotnie nam się zwróci w postaci dywidend – stabilności, możliwości eksportowych, wspólnych projektów i wzrostu” – oświadczył Friedrich Merz.

Takie oświadczenie wygłosił kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas 9. Niemiecko-Ukraińskiego Forum Gospodarczego w Berlinie.

Przypomnijmy, że w Niemczech promuje się pomysł zapisania długoterminowego finansowania Ukrainy w kolejnym siedmioletnim budżecie UE, tak aby żadne państwo nie mogło samodzielnie zablokować przyszłego pozyskiwania środków.

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