自俄罗斯全面入侵以来，在乌克兰运营的德国企业数量增长了近三倍。与此同时，没有一家德国企业退出乌克兰市场。

“自这场战争爆发以来，没有一家德国企业撤离乌克兰。在乌克兰开展业务的德国企业数量自战争开始以来几乎增加了两倍。 我谨代表整个联邦政府，对你们这种非凡的奉献精神——无论是经济活动，还是对饱受战争之苦的乌克兰的支持——表示衷心的感谢，”默茨在向德国商界代表致辞时表示。

总理还特别指出乌克兰经济的韧性，尽管正处于全面战争之中，但自2023年以来经济仍持续增长。

据他介绍，2025年德国与乌克兰之间的双边商品贸易额超过120亿欧元，比上年增长4.4%。

默茨特别强调了乌克兰企业强大的创新潜力。他表示，10月初他率领一个大型商业代表团访问基辅期间，亲眼见证了这一点。

德国政府首脑强调，一个自由且经济繁荣的乌克兰的未来，不仅取决于战争的结果，还取决于关键领域的投资与伙伴关系。

他列举了重建、能源、农业、物流和工业等优先发展领域。

梅尔茨还表示，德国为在乌克兰的项目提供国家投资担保。企业已积极利用这一机制。

此外，在德国经济与能源部实施的UkraineConnect计划框架下，企业可以优惠条件获得用于在乌克兰投资的贷款。

总理强调，与乌克兰的经济伙伴关系对两国都大有裨益，因为这有助于推动创新、拓展出口机会并促进经济增长。

“我们目前对乌克兰的投资，将以股息的形式获得数倍回报——包括稳定性、出口机会、合作项目以及经济增长，”弗里德里希·默茨表示。

德国总理弗里德里希·默茨在柏林举行的第九届德乌经济论坛上发表了上述讲话。

值得一提的是，德国正推动将对乌克兰的长期资助纳入欧盟下一个七年预算，以确保未来任何单一国家都无法单独阻挠资金的筹集。

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