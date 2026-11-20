С начала полномасштабного российского вторжения количество немецких компаний, работающих в Украине, выросло почти втрое. При этом ни одно предприятие из Германии не покинуло украинский рынок.

«Ни одно предприятие из Германии не покинуло Украину после начала этой войны. Количество предприятий из Германии, ведущих деятельность в Украине, с начала войны почти утроилось. Я хочу от имени всего федерального правительства выразить вам искреннюю благодарность за эту исключительную преданность — за экономическую деятельность, а также за поддержку страны, страдающей от войны», — заявил Мерц, обращаясь к представителям немецкого бизнеса.

Канцлер также отметил устойчивость украинской экономики, которая продолжает расти с 2023 года, несмотря на полномасштабную войну.

По его словам, объем двусторонней торговли товарами между Германией и Украиной в 2025 году превысил 12 млрд евро. Это на 4,4% больше, чем в предыдущем году.

Мерц отдельно подчеркнул высокий инновационный потенциал украинских предприятий. По его словам, он лично смог убедиться в этом во время визита в Киев в начале октября вместе с крупной деловой делегацией.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что будущее свободной и экономически успешной Украины зависит не только от исхода войны, но и от инвестиций и партнерства в ключевых отраслях.

Среди приоритетных направлений он назвал восстановление, энергетику, сельское хозяйство, логистику и промышленность.

Мерц также сообщил, что Германия предоставляет государственные инвестиционные гарантии для проектов в Украине. Этим механизмом уже активно пользуется бизнес.

Кроме того, в рамках программы UkraineConnect, которую реализует Министерство экономики и энергетики Германии, предприятия могут получать кредиты на инвестиции в Украину на выгодных условиях.

Канцлер подчеркнул, что экономическое партнерство с Украиной выгодно обоим государствам, поскольку способствует развитию инноваций, расширению экспортных возможностей и экономическому росту.

«То, что мы сейчас инвестируем в Украину, мы многократно вернём в виде дивидендов — стабильности, экспортных возможностей, совместных проектов и роста», — заявил Фридрих Мерц.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе 9-го Немецко-украинского экономического форума в Берлине.

Напомним, в Германии продвигают идею закрепить долгосрочное финансирование Украины в следующем семилетнем бюджете ЕС, чтобы будущее привлечение средств не могло быть односторонне заблокировано одним государством.

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