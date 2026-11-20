Rosja chciała uwzględnić wzmiankę o Ukrainie w końcowej deklaracji szczytu z udziałem przywódców USA, Chin i Rosji, jednak strona amerykańska temu zapobiegła.

Tak oświadczył prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Według niego Donald Trump, Xi Jinping i Władimir Putin omawiali sytuację na Ukrainie podczas spotkania. Stubb zaznaczył, że pozytywnie ocenia decyzję USA o nieumieszczaniu kwestii ukraińskiej w dokumencie końcowym.

Prezydent Finlandii podkreślił również, że Ukraina nadal utrzymuje pozycje na froncie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy w zakresie obrony przeciwlotniczej, sprzętu energetycznego oraz wsparcia gospodarczego.

W szczególności dzięki pożyczkom z UE Ukraina otrzymuje 45 mld euro, jednak nadal brakuje 25 mld euro finansowania.

Źródło: Alexander Stubb, serwis społecznościowy Wrld.

Prezydent Xi Jinping i prezydent Trump spotkali się w Shenzhen — Anadolu Agency

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