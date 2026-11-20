Россия хотела включить упоминание об Украине в итоговую декларацию саммита с участием лидеров США, Китая и РФ, однако американская сторона этому помешала.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

По его словам, Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин обсуждали Украину во время встречи. Стубб отметил, что считает положительным решение США не включать украинский вопрос в итоговый документ.

Также финский президент подчеркнул, что Украина продолжает держаться на фронте, но нуждается в дополнительной помощи в области ПВО, энергетического оборудования и экономической поддержки.

В частности, благодаря займам ЕС Украина получает 45 млрд евро, однако ещё 25 млрд евро финансирования пока не хватает.

Источник: Александр Стубб, соцсеть Wrld.

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