Министерство национальной обороны Польши заключило с американской компанией Palantir соглашение о поставке программного обеспечения для поддержки принятия решений в армии. Документ подписали представители ведомства и Palantir Technologies Poland, сообщает RMF24.

Контроль над данными

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что соглашение имеет ключевое значение для возможностей польской армии. По его словам, его важность можно сравнить с закупками истребителей F-35 и вертолетов Apache.

Глава ведомства заверил, что польские военные и власти Польши будут иметь исключительный контроль над данными, которые будут передаваться в рамках сотрудничества. Он отметил, что контракт заключили в соответствии с правилами государственных закупок, а документ подробно проанализировали государственные учреждения в сферах цифровизации и безопасности.

Предыдущее сотрудничество

Palantir — частная американская компания, основанная миллиардером и сооснователем PayPal Питером Тилем. Она занимается сбором, обработкой и анализом больших массивов данных и оказывает услуги американским, немецким и украинским военным и спецслужбам.

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Компания является предметом споров, в частности из-за вопросов защиты конфиденциальности и массовой слежки. Опасения также вызывает использование ее технологий Израилем во время военных действий в секторе Газа.

Сотрудничество польского Минобороны с Palantir началось с подписания меморандума в декабре 2024 года. В октябре 2025 года стороны подписали письмо о намерениях по взаимодействию в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий и кибербезопасности.

Согласно данным, опубликованным TVN24 в конце сентября, меморандум 2024 года предусматривал практическое тестирование технических решений, обмен информацией, обучение и учения. В письме о намерениях говорится, что Palantir подготовила систему Maven Smart System Poland и что стороны намерены изучить возможность ее внедрения.

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